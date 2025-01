KUALA LUMPUR: Standard Chartered (Stanchart) menjangkakan ringgit mencecah paras 4.40 berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) menjelang akhir 2025, sekali gus mengekalkan prospek positif daripada kedudukan lebih aset kewangan domestik yang lebih baik.

Ketua Ahli Ekonomi ASEAN dan Asia Selatan Stanchart Edward Lee berkata ringgit juga telah mencatat prestasi kurang memberangsangkan sejak 2012 akibat sentimen yang berhati-hati.

“Saya berpendapat bahawa sentimen pada masa ini lebih seimbang, malah dari segi perspektif kedudukan pula, saya melihat prospek ringgit adalah positif,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sesi taklimat media bertajuk ‘Global & Malaysia Outlook for the First Half (1H) 2025’ di sini, hari ini.

Lee berkata ringgit telah mengatasi prestasi kukuh setakat 5 Dis, 2024 dengan kadar pertukaran efektif nominal (NEER) telah meningkat sebanyak 10 peratus sejak Februari 2024 yang mengatasi sedikit purata 10 tahun sebelumnya.

Menurutnya, seiring kedudukan Malaysia yang banyak bergantung kepada perdagangan dan terdedah kepada impak pertumbuhan China, sebarang dasar perdagangan diterajui AS yang negatif berkemungkinan memberi risiko kepada mata wang tempatan ini pada 2025.

Pada tahun lepas misalnya, keyakinan domestik terhadap ringgit telah mengukuh yang menyaksikannya muncul sebagai salah satu kelompok kecil mata wang yang mencatat pengukuhan berbanding dolar AS pada tempoh itu.

“Asas-asas domestik kekal positif. Kedudukan (ringgit) juga menggalakkan dengan deposit mata wang asing dalam negara yang tinggi manakala peruntukan industri pengurusan dana domestik kepada aset asing juga sememangnya tinggi.

“Langkah penghantaran pulang pendapatan asing oleh institusi tempatan serta aktiviti pelancongan ke Malaysia yang kukuh juga berkemungkinan dapat menguntungkan ringgit,” katanya.

Dalam pada itu, Stanchart menjangkakan pertumbuhan Malaysia pada 2025 kekal stabil pada 5.0 peratus, disokong oleh permintaan domestik serta sentimen perniagaan yang lebih positif.

Ia turut menyemak naik unjuran pertumbuhan bagi 2024 kepada 5.2 peratus daripada 4.8 peratus didorong oleh momentum pertumbuhan yang kukuh pada tiga suku pertama tahun ini serta kesan asas-asas yang menggalakkan.

Lee juga menyifatkan penggunaan swasta berkemungkinan besar dipacu oleh pasaran tenaga kerja yang sihat, kenaikan gaji penjawat awam dan akaun dana pencen fleksibel baharu manakala pelaburan swasta dijangka disokong oleh minat pembuatan yang kukuh di Malaysia dan kadar faedah yang tidak ketat.

Bagaimanapun, prospek global yang berhati-hati itu serta ancaman dasar perdagangan AS yang negatif mungkin boleh merencatkan sentimen pelaburan.

Di sebalik usaha meneruskan penyasaran subsidi pada 2025, beliau berkata pasukannya menjangkakan inflasi kekal terkawal pada 2.2 peratus tahun ini berbanding 1.9 peratus pada 2024 susulan inflasi lebih rendah daripada jangkaan pada 5 Dis, 2024.

“Oleh itu, kumpulan mengekalkan pandangan bahawa Bank Negara Malaysia akan mengekalkan kadar dasar semalam pada 3.0 peratus dan sebarang keputusan kenaikan oleh bank pusat itu akan bersifat reaktif dan bukannya tindakan awal,” katanya.