RM100 SARA bukan penyelesaian tunggal, tambahan kepada STR dan MySARA

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pemberian Sumbangan Asas Rahmah (SARA) RM100 secara sekali beri bukanlah penyelesaian tunggal terhadap isu kos sara hidup.

Beliau menjelaskan bahawa bantuan yang disalurkan pada 31 Ogos lepas itu merupakan tambahan kepada program MySARA dan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) yang sedia ada.

“Memang ada yang mencemuh kata RM100 nak buat apa, tapi mereka lupa bahawa SARA ini tambahan daripada MySARA dan tambahan daripada STR,” katanya dalam ucapan melalui rakaman video di Facebook.

Anwar menyatakan bahawa kerajaan telah menyalurkan bantuan kepada sembilan juta rakyat melalui pelbagai program kebajikan.

Beliau berkata pemimpin negara ASEAN mengakui keupayaan Malaysia membelanjakan RM15 bilion untuk membantu rakyat adalah sesuatu yang luar biasa.

“Dengan penduduk 34 juta, kita belanja RM15 bilion untuk bantu sembilan juta orang, dan kebanyakan pemimpin ASEAN menjawab itu sesuatu yang mereka tidak mampu buat,” ujarnya.

Ucapan itu disampaikan pada majlis penutup Program MADANI Rakyat di Kompleks Sukan Majlis Daerah Baling, Kedah.

Anwar turut menyatakan bahawa pelaksanaan SARA menjadi contoh kepada pemimpin negara luar walaupun mereka mengakui kesukaran melaksanakannya.

Kementerian Kewangan memaklumkan bahawa pelaksanaan SARA berjalan lancar dengan jumlah jualan sebanyak RM100 juta setakat hari ketujuh.

Seramai 1.7 juta penerima telah menggunakan bantuan SARA mereka setakat 10.30 malam dengan kadar transaksi berjaya mencapai 99.9%.

Penghargaan SARA yang diumumkan sempena Hari Kebangsaan 2025 memberi manfaat kepada 22 juta rakyat dengan peruntukan tambahan RM2 bilion.

Peruntukan keseluruhan bagi program STR dan SARA tahun ini mencecah RM15 bilion, merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah bantuan tunai negara. – Bernama