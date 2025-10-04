Sanae Takaichi menang pemilihan ketua LDP, bakal perdana menteri wanita pertama Jepun

TOKYO: Bekas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Sanae Takaichi memenangi pemilihan presiden Parti Liberal Demokratik Jepun pada Sabtu.

Beliau menewaskan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi dalam pusingan penentuan pemilihan tersebut.

Takaichi akan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba sebagai ketua parti pemerintah Jepun.

Beliau dijangka menjadi perdana menteri baharu Jepun berikutan kemenangan ini.

Lima calon telah bertanding dalam pemilihan presiden LDP tersebut.

Antara calon lain termasuk Ketua Setiausaha Kabinet Yoshimasa Hayashi dan bekas Menteri Luar Toshimitsu Motegi.

Bekas Menteri Keselamatan Ekonomi Takayuki Kobayashi juga antara calon yang bertanding.

Ketua LDP baharu ini akan berkhidmat sehingga tahun 2027.

Takaichi dijangka mengangkat sumpah sebagai perdana menteri hujung bulan ini.

Gabungan minoriti LDP bersama sekutu Komeito kekal sebagai blok terbesar di Parlimen Jepun.

Takaichi yang berusia 64 tahun bakal mencatat sejarah sebagai perdana menteri wanita pertama Jepun.

Beliau merupakan pilihan utama rakyat Jepun untuk jawatan tersebut.

Sementara itu Koizumi yang berusia 44 tahun meraih sokongan kuat dalam kalangan ahli Parlimen.

Koizumi merupakan anak kepada bekas Perdana Menteri Junichiro Koizumi.

Pada awal September Ishiba mengumumkan hasrat berundur daripada jawatannya.

Beliau mengambil tanggungjawab atas kehilangan majoriti blok pemerintah dalam pilihan raya Julai.

Tindakan ini mempercepatkan pemilihan parti yang asalnya dijadualkan pada 2027.

Gabungan pemerintah juga kehilangan majoriti dalam pilihan raya Dewan Perwakilan Oktober 2024.

Ishiba baru dilantik sebagai perdana menteri pada awal Oktober 2024 sebelum pengundurannya. – Bernama-Kyodo