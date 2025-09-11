Selangor lawan Sabah dalam akhir debat Generasi MADANI Piala Menteri Pendidikan

PUTRAJAYA: Pertandingan Debat Generasi MADANI Piala Menteri Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2025 akan berakhir dengan pertembungan antara pasukan Selangor dan Sabah.

Acara akhir tersebut akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 22 September ini.

Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Ahmad Haridan Mohamed mengesahkan kedua-dua pasukan akan berdebat di hadapan Menteri Pendidikan Datuk Fadhlina Sidek.

Sebanyak 16 pasukan mewakili setiap negeri dan Wilayah Persekutuan telah menyertai pertandingan peringkat kebangsaan ini.

Pertandingan ini melibatkan pelajar sekolah menengah yang telah melalui peringkat daerah dan negeri terlebih dahulu.

Ahmad Haridan menyatakan pertandingan ini berfungsi sebagai medium melahirkan pendebat Generasi MADANI yang mahir berhujah secara sopan.

Pasukan Selangor dan Sabah berjaya mara ke pusingan akhir setelah menunjukkan prestasi cemerlang sejak 8 September.

Sepuluh pembahas terbaik telah dipilih sepanjang pertandingan berlangsung berdasarkan kemahiran berdebat mereka.

Pertandingan debat ala Parlimen ini bertujuan membina generasi pelajar yang kritis dan petah berhujah.

Ia juga berperanan sebagai platform membentuk kepimpinan pelajar melalui pengucapan awam dan pemikiran rasional. – Bernama