Sistem tol ANPR tanpa henti bermula Oktober di Lebuhraya PLUS

PETALING JAYA: Sistem pembayaran tol terbuka menggunakan teknologi Pengecaman Nombor Plat Automatik (ANPR) akan dilaksanakan secara berperingkat di Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) bermula Oktober ini.

Projek rintis akan bermula di laluan Hutan Kampung ke Sungai Dua di Pulau Pinang.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi menyatakan sistem ANPR adalah langkah awal ke arah pelaksanaan sistem Aliran Pantas Pelbagai Lorong (MLFF) dalam tempoh dua tahun.

“Sistem ini membolehkan pengguna melalui mana-mana lorong sedia ada tanpa perlu berhenti,” katanya.

Beliau menambah bahawa sistem ini menjanjikan perjalanan lebih lancar dan fleksibel.

Nanta sendiri telah mencuba sistem ini di plaza tol dan mendapati ia lebih pantas berbanding kaedah sedia ada.

Tiada caj dikenakan untuk pendaftaran, dan pengguna bebas memilih mana-mana lorong tol.

Pembangunan sistem ini dilaksanakan sepenuhnya oleh industri tanpa implikasi kewangan kepada kerajaan.

Sebagai permulaan, sistem akan diuji di 13 plaza tol melibatkan 35 lorong sebelum diperluas ke seluruh jajaran PLUS.

Sistem ANPR mengenal pasti nombor pendaftaran kenderaan melalui kamera dan membolehkan bayaran tol dibuat secara digital.

Pengguna hanya perlu mendaftar secara dalam talian dengan maklumat pengenalan diri, kenderaan, dan kaedah pembayaran.

“Selepas nombor pendaftaran dibaca, kadar tol akan ditolak secara automatik dalam akaun yang didaftarkan,” jelas Nanta.

Jika tiada baki, bayaran akan dituntut kemudian kepada pemilik kenderaan.

Bayaran juga boleh dibuat menerusi aplikasi JustGo yang menyokong pelbagai kaedah pembayaran seperti e-dompet dan kad bank.

Tiada kos atau caj dikenakan kepada rakyat untuk mendaftar dan menggunakan sistem ini. – Bernama