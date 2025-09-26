SPRM cari Mohd Asri Mahmood bantu siasatan kes rasuah

KOTA BHARU: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang mengesan seorang lelaki dikenali sebagai Mohd Asri Mahmood bagi membantu siasatan kes.

SPRM dalam kenyataan hari ini memaklumkan lelaki berusia 49 tahun itu terakhir diketahui menetap di No. 1330, Kampung Wakaf Stan, Kubang Kerian.

Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai Mohd Asri diminta menghubungi pegawai penyiasat Pesuruhjaya Rosli Abdul Ghani.

Mereka boleh berhubung melalui talian 011-36020322 atau emel di rosli.ghani@sprm.gov.my. – Bernama