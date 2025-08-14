SPRM perkukuh kerjasama urus pelucuthakan, pelupusan aset

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi memastikan proses pelucuthakan dan pelupusan aset tidak alih berjalan lancar.

Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata program seperti Persidangan Meja Bulat Ketua Pesuruhjaya SPRM diadakan bagi mengukuhkan hubungan antara agensi.

“Setiap agensi mempunyai kaedah tersendiri dalam proses ini dan bertanggungjawab memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.

“SPRM menekankan kepentingan kolaborasi serta sinergi antara agensi awam dan swasta untuk memperkukuh mekanisme pelucuthakan harta,” katanya.

Proses pelucuthakan dan pelupusan aset penting bagi memastikan penjenayah tidak menikmati hasil aktiviti haram mereka.

Ini juga menghantar mesej jelas bahawa jenayah tidak menguntungkan.

Turut hadir dalam persidangan itu ialah Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya.

Hadir sama Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan.

Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Datuk Azman Adam turut menyertai persidangan tersebut. - Bernama