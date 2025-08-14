Kibaran Jalur Gemilang simbol perpaduan rakyat Malaysia

PUTRAJAYA: Kibaran Jalur Gemilang bukan sekadar mengangkat sehelai kain tetapi melambangkan penyatuan rakyat berbilang kaum, agama, dan latar belakang.

Timbalan Pengarah Cawangan Perhubungan dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan, Hazlianayati Sudin @ Subdin menekankan pentingnya semangat patriotik.

Beliau menyeru rakyat menyahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

“Inisiatif ini diharap dapat menggelorakan kibaran Jalur Gemilang di setiap rumah, premis kerajaan, perniagaan, dan kenderaan,” jelasnya.

Taklimat media mengenai tatacara penerbitan dan penggunaan Jalur Gemilang diadakan bagi memastikan pemahaman yang jelas.

Inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diperkenalkan oleh JAPEN pada 19 Mei 2024 dan diperluas kepada tujuh kluster tahun ini.

Kluster tersebut meliputi pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi, komuniti, dan industri.

Jalur Gemilang mula digunakan pada 31 Ogos 1957 sebagai bendera Persekutuan Tanah Melayu sebelum diiktiraf sebagai bendera Malaysia pada 1963.

Bendera ini terdiri daripada 14 jalur merah dan putih melintang sama lebar dengan bahagian biru tua.

Ia juga menampilkan bulan dan bintang pecah 14 berwarna kuning sebagai lambang kebanggaan negara.

Nama “Jalur Gemilang” diumumkan secara rasmi pada 31 Ogos 1997 oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr Mahathir Mohamad.

Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini bertemakan ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’ akan diadakan di Dataran Putrajaya.

Manakala sambutan Hari Malaysia pada 16 September pula akan berlangsung di Pulau Pinang. - Bernama