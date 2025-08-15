SPRM rampas RM31.4 bilion aset rasuah dalam lima tahun

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) merampas aset bernilai RM31.4 bilion hasil aktiviti rasuah dalam tempoh lima tahun.

Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan bahawa pelucuthakan aset bernilai hampir RM28 bilion turut dilaksanakan.

Beliau memaklumkan jumlah itu termasuk sitaan RM183 juta daripada serbuan sindiket penyeludupan dalam Ops Metal.

“Aset hartanah bernilai RM620 juta turut dirampas dalam siasatan projek rangkaian fiber,” katanya.

Wang tunai, kereta mewah, dan akaun bank bernilai RM36 juta turut disita dalam kes penyelewengan dana lebuh raya.

SPRM juga merampas 217 jam tangan mewah dan 27 tas berjenama bernilai RM32 juta dari kediaman seorang individu bergelar ‘Tan Sri’.

Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) SPRM sedang menguruskan 41 harta tidak alih seperti tanah dan bangunan.

Azam menegaskan operasi ini membuktikan SPRM proaktif dalam membendung rasuah dan pengubahan wang haram.

“Angka ini bukan sekadar statistik tetapi komitmen SPRM memulihkan aset jenayah kepada negara,” jelasnya.

Usaha ini mengembalikan hasil negara sekaligus meningkatkan keyakinan rakyat terhadap agensi penguat kuasa. - Bernama