Starlink bawa internet tanpa had ke kampung Orang Asli Gua Musang

GUA MUSANG: Lebih 3,000 penduduk Orang Asli di empat penempatan pedalaman di sini kini menikmati kemudahan internet Starlink berspesifikasi tinggi secara percuma.

Ahli Dewan Undangan Negeri Nenggiri Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata pemasangan Starlink melibatkan Kampung Bering Lama di Pos Pasik, Pos Tohoi, Kampung Wias di Pos Pulat dan Kampung Gob di Pos Gob dengan kos keseluruhan kira-kira 20,000 ringgit.

Beliau menyatakan program ini adalah inisiatif tanggungjawab sosial korporat Tenaga Nasional Berhad Power Generation Sdn Bhd yang turut memasang sistem solar bagi kegunaan penduduk setempat.

Mohd Azmawi memberitahu lokasi terbaharu ialah Pos Gob yang siap dipasang semalam dan penduduk sudah mula menikmati perkhidmatan hari ini.

Beliau berkata penduduk di kawasan itu sebelum ini terpaksa menempuh perjalanan jauh melalui jalan tanah merah dan berbatu hanya untuk mendapatkan capaian internet.

Mohd Azmawi turut merakamkan penghargaan kepada TNB Genco atas sumbangan itu dan berharap kemudahan berkenaan dapat diperluas ke kawasan pedalaman Orang Asli lain.

Beliau memaklumkan kos operasi serta penyelenggaraan ditanggung Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Nenggiri.

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli Kampung Gob Hady Liman berkata lebih 500 penduduk kampung berkenaan kini dapat menikmati internet percuma tanpa had.

Beliau menyifatkan kemudahan itu sebagai penting khususnya ketika kecemasan memandangkan sebelum ini mereka perlu berjalan kaki hampir tiga jam mendaki bukit untuk mendapatkan talian.

Guru Pusat Pendidikan Komuniti Pos Gob Azura Asar pula berkata kemudahan internet tanpa had itu akan dimanfaatkan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran murid.

Beliau menjelaskan sebelum ini internet sangat terhad dan ada caj jika melebihi kuota berbanding kini yang membolehkan sesi pembelajaran lebih interaktif. – Bernama