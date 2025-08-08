Suspek pecah amanah cip kasino RM3 juta dipercayai lari ke luar negara

KUANTAN: Seorang lelaki disyaki terlibat dalam kes pecah amanah membabitkan cip kasino bernilai RM3 juta di Genting Highlands dipercayai telah melarikan diri ke luar negara.

Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahaya Othman berkata suspek kini berada di luar negara berdasarkan rekod.

Pihak polis akan bekerjasama dengan Interpol bagi mengesan suspek terbabit.

“Siasatan lanjut masih dijalankan dan kami akan mengesan mana-mana individu yang membuat pertukaran cip berkenaan,“ katanya.

Beliau berkata demikian selepas Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Daerah Kuantan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan.

Pada majlis itu, Yahaya menyaksikan serah terima tugas Pemangku Ketua Polis Daerah Kuantan Supt Mohd Adli Mat Daud kepada ACP Ashari Abu Samah.

Ashari sebelum ini bertugas sebagai Ketua Polis Daerah Alor Gajah.

Sebelum ini, media melaporkan polis menerima laporan daripada seorang pengurus syarikat junket berusia 32 tahun.

Laporan itu memaklumkan cip kasino bernilai RM3 juta telah dibawa lari dari sebuah bilik kasino tertutup di pusat peranginan itu.

Polis kini mengesan seorang lelaki tempatan berusia 44 tahun yang disyaki terlibat dalam kes ini.

Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan- Bernama