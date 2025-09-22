Syarikat perabot Malaysia lepasi sasaran jualan RM200 juta di INDEX Saudi 2025

KUALA LUMPUR: Syarikat-syarikat Malaysia merekodkan jualan bernilai RM205.83 juta di INDEX Saudi Arabia 2025 yang diadakan baru-baru ini dengan melepasi sasaran RM200 juta.

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) menjelaskan jualan serta merta berjumlah RM14.6 juta manakala RM191.2 juta merupakan jualan berpotensi.

Delegasi Malaysia juga menerima 721 pertanyaan perdagangan yang menunjukkan minat mendalam terhadap perabot buatan Malaysia.

Pencapaian ini merupakan kejayaan penting dalam usaha industri untuk mempelbagaikan pasaran eksport dan mengurangkan kebergantungan kepada rantau tradisional.

Tempoh penyertaan amat strategik kerana membolehkan syarikat Malaysia memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Arab Saudi yang dinamik.

Pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh inisiatif cita-cita tinggi seperti Visi Saudi 2030 dan persiapan Piala Dunia FIFA 2034.

Pavilion Malaysia di INDEX Saudi Arabia 2025 berlangsung dari 9 hingga 11 September 2025 dengan mengetengahkan 14 syarikat.

Enam syarikat menyertai acara itu secara langsung menerusi MATRADE manakala selebihnya diwakili oleh rakan utama.

Rakan utama termasuk anak syarikat Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, CTCS Worldwide Sdn Bhd, dan Persatuan Pengekport, Pengilang dan Pereka Perabot Malaysia (MEDA).

MEDA turut menampilkan produk daripada lapan syarikat lain dalam pameran tersebut.

MATRADE menjelaskan eksport perabot Malaysia ke Arab Saudi mencecah RM119.7 juta dalam tujuh bulan pertama tahun ini.

Angka ini menunjukkan peningkatan 16.6 peratus berbanding tempoh yang sama tahun lepas.

Hasil positif daripada INDEX Saudi Arabia 2025 menjadi petunjuk jelas bagi potensi pasaran yang luas dan masih belum diteroka sepenuhnya. – Bernama