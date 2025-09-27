Tarif baharu AS tidak jejas eksport farmaseutikal Singapura serta-merta

SINGAPURA: Banyak syarikat farmaseutikal berpusat di Singapura telah mempunyai rancangan untuk melabur dan membina kapasiti di Amerika Syarikat, menurut Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong.

Beliau menjelaskan bahawa syarikat-syarikat tersebut mungkin layak mendapat pengecualian daripada tarif baharu yang bakal dikenakan ke atas produk mereka.

Gan yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian menyatakan syarikat-syarikat sedang mendapatkan penjelasan daripada pentadbiran AS mengenai kelayakan pengecualian tersebut.

“Kami telah menghubungi mereka semula dan ramai sebenarnya sudah mempunyai rancangan untuk melabur di AS,” katanya kepada pemberita.

Beliau menegaskan tarif tersebut mungkin tidak akan memberi kesan serta-merta kepada eksport memandangkan syarikat tempatan sudah merancang pembinaan kapasiti di AS.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif 100 peratus ke atas produk farmaseutikal berjenama kecuali syarikat membina kilang pengeluaran di negara itu.

Gan menyatakan tarif baharu itu menjadi kebimbangan kepada Singapura memandangkan eksport farmaseutikal ke AS mencecah S$4 bilion atau 13 peratus daripada jumlah eksport domestik.

Kerajaan juga menghubungi pemain sektor perabot yang terjejas dengan pengumuman tarif 50 peratus ke atas kabinet dapur dan 30 peratus ke atas perabot berlapik.

Gan berkata Singapura memandang isu tarif dari perspektif lebih luas berikutan pengenalan langkah sedemikian dari semasa ke semasa.

“Dalam masa akan datang, negara-negara lain juga mungkin memperkenalkan tarif untuk melindungi industri mereka sendiri,” tambahnya.

Beliau menyuarakan kebimbangan mengenai impak jangka panjang terhadap pelaburan keseluruhan di rantau ini.

“Sumber dan dana yang sepatutnya dilabur di Singapura dan rantau ini mungkin terpaksa dialihkan ke AS,” jelasnya.

Gan menjangkakan persekitaran pelaburan akan menjadi lebih kompetitif dalam jangka masa panjang.

Beliau mengesahkan perbincangan dengan AS mengenai isu farmaseutikal dan semikonduktor masih dijalankan. – Bernama