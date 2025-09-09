Tiada gangguan bekalan LNG di kemudahan Petronas Bintulu - MKN

KUALA LUMPUR: Petroliam Nasional Bhd (Petronas) mengesahkan operasi gas asli cecair (LNG) syarikat itu tidak terjejas dan tiada gangguan bekalan di kemudahan LNG miliknya di Bintulu, Sarawak.

Syarikat minyak nasional itu menyatakan ia mengambil maklum pengumuman Majlis Keselamatan Negara (MKN) berhubung potensi risiko keselamatan di kemudahannya di Bintulu.

Petronas menegaskan ia memandang serius perkara sebegini dan sedang bekerjasama rapat dengan pihak-pihak berkuasa untuk menilai serta menangani situasi berkenaan.

Operasi syarikat tidak terjejas dan bekalan tidak mengalami sebarang gangguan pada masa ini menurut kenyataan rasmi Petronas.

Keselamatan dan kesejahteraan pekerja, kontraktor dan komuniti di sekeliling kemudahan LNG terus menjadi keutamaan utama syarikat.

Terdahulu, MKN memaklumkan bahawa kerajaan telah mengarahkan semua kemudahan LNG di Bintulu diperketatkan kawalan keselamatan susulan ancaman keselamatan terhadap kemudahan berkenaan. – Bernama