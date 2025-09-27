Tiong gesa komuniti pelancongan global bawa transformasi sebenar

MELAKA: Malaysia menggesa komuniti pelancongan global untuk bergerak melangkaui komitmen terhadap majlis dan sambutan semata-mata.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menekankan perlunya perbincangan mengenai kemampanan, inovasi dan keterangkuman membawa kepada hasil yang konkrit.

Beliau berkata Hari Pelancongan Sedunia 2025 dan Persidangan Pelancongan Sedunia ketujuh di Melaka perlu menjadi peristiwa penting yang mendorong perubahan sebenar.

“Dalam kita berkumpul di Melaka, janganlah menganggap acara ini sebagai majlis sambutan semata-mata,” katanya dalam ucapan alu-aluan pada majlis perasmian.

Tiong menyatakan acara ini merupakan peluang bersama untuk menterjemahkan dialog kepada penyampaian yang nyata.

Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada Setiausaha Agung Pelancongan PBB Zurab Pololikashvili dan jawatankuasa tersebut kerana memberikan kepercayaan kepada Malaysia.

Tiong turut berterima kasih kepada Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, kerajaan negeri dan masyarakat di kota bersejarah itu atas sokongan tulus.

Beliau berkata Melaka sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO merupakan persekitaran ideal sempena tema ‘Pelancongan dan Transformasi Mampan’.

Tiong menegaskan pelancongan kekal sebagai antara sektor paling dinamik dan paling pesat berkembang di dunia.

Beliau berkata kemajuan sebenar tidak seharusnya diukur dengan pertumbuhan semata-mata.

“Keupayaan untuk meningkatkan komuniti, memelihara budaya, melindungi ekosistem dan mengukuhkan daya tahan terhadap kejutan masa depan lebih penting,” katanya.

Secara global, industri pelancongan pulih sepenuhnya pada 2024 dan terus berkembang hingga lima peratus dalam separuh pertama 2025.

Ketahanan ini turut dicerminkan oleh pemulihan Malaysia sendiri dengan 38 juta pelancong antarabangsa tahun lepas.

Pada separuh pertama 2025, Malaysia merekodkan 20.6 juta ketibaan iaitu 17.9 peratus peningkatan berbanding tempoh sama pada 2024.

Tiong mengingatkan bahawa industri global berdepan kebenaran pahit termasuk pelancongan berlebihan di tapak yang tidak kukuh.

Faedah tempatan yang terhad dan keperluan mendesak untuk meningkatkan daya saing juga antara cabaran utama.

Di Malaysia, pelaburan tidak sekata dan kesesakan di bandar warisan menyumbang kepada penurunan Indeks Pembangunan Perjalanan dan Pelancongan.

Kedudukan Malaysia merosot daripada tangga ke-27 pada 2019 kepada ke-35 pada 2024 disebabkan infrastruktur dan kesediaan perkhidmatan yang lemah.

Beliau berkata Malaysia telah pun melaksanakan penyelesaian tempatan yang selaras dengan agenda kelestarian.

Miso Walai Homestay di Sabah melindungi ekosistem hutan hujan sambil menyokong lebih 350 keluarga.

The Habitat di Pulau Pinang melabur semula pendapatan pelancongan kepada pemuliharaan dan latihan.

Penang Heritage Trust pula melindungi warisan hidup dengan pendekatan mampan.

Bagi mengukuhkan sokongan struktur, kementerian bersama Jabatan Perangkaan Malaysia sedang merintis petunjuk Pengukuran Kelestarian Pelancongan PBB.

Rancangan sedang dibuat untuk memasukkannya ke dalam Akaun Satelit Pelancongan.

Syarikat-syarikat digalakkan untuk mengguna pakai piawaian antarabangsa seperti GSTC, ESG, B-Corp dan INSTO.

Lima hotel Malaysia baru-baru ini diberi penghormatan Anugerah Hotel Hijau ASEAN. – Bernama