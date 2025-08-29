Tol percuma di EKVE bermula esok hingga 30 September 2024

KUALA LUMPUR: Kerajaan memberikan tol percuma kepada pengguna Lebuhraya Lembah Klang Timur (EKVE) bermula jam 6 pagi esok sehingga 11.59 malam 30 September ini.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan langkah ini sebagai sempena sambutan kemerdekaan negara.

“Atas semangat kemerdekaan ini, saya umumkan tol percuma di mana-mana plaza tol EKVE selama 30 hari bermula 6 pagi esok,” katanya ketika merasmikan pembukaan EKVE Seksyen Satu di Plaza Tol Ampang di sini hari ini.

Lebuh raya EKVE Seksyen Satu sepanjang 24 kilometer itu mempunyai empat persimpangan bertingkat iaitu di Sungai Long, Bandar Mahkota Cheras, Hulu Langat dan Ampang.

Beliau turut menggesa supaya pembinaan lebuh raya EKVE Seksyen Dua dipercepat tanpa sebarang kelewatan.

“Kesesakan sudah di tahap maksimum, kerana di Kuala Lumpur, di bandar-bandar ini kesesakannya luar biasa, jadi projek-projek itu (pembinaan lebuh raya), harus disegerakan, ikut jadual, walaupun, ia memakan belanja dan kos yang tinggi.

“Kita ini selain perbelanjaan paling tinggi untuk pendidikan dan kesihatan juga ialah Kerja Raya dan pengangkutan, kerana Malaysia ini sudah jadi destinasi pelancongan tinggi, maka keperluan itu bukan lagi untuk rakyat tempatan juga pelancong,” kata beliau.

Majlis perasmian turut dihadiri Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. – Bernama