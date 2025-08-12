Transformasi modul pendidikan PUSPEN kepada TVET bantu bekas penagih

DENGKIL: Modul pendidikan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) akan diubah suai kepada modul Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET).

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan transformasi ini membuka peluang kerjaya profesional kepada bekas klien pusat tersebut.

Beliau menekankan pendekatan baharu diperlukan untuk memastikan mereka kembali produktif dalam komuniti selepas tamat tempoh pemulihan.

“Sebagai Pengerusi Majlis TVET Negara, saya akan bantu Agensi Antidadah Kebangsaan dan PUSPEN di seluruh negara,” katanya.

Ahmad Zahid menambah modul baharu ini akan menjamin pekerjaan dalam bidang profesional selepas tamat latihan.

Beliau berucap demikian selepas lawatan kerja di PUSPEN Dengkil hari ini.

Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh serta Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh.

Ahmad Zahid menegaskan klien PUSPEN perlu dilatih dalam bidang high growth high value untuk kerjaya lebih baik.

Bagi yang berminat keusahawanan, beliau akan berbincang dengan SME Corp dan KUSKOP untuk sediakan kursus berkaitan.

“Insya-Allah, saya juga akan cari peruntukan bagi belanjawan kursus-kursus ini,” ujarnya.

Kerajaan telah membelanjakan lebih RM60 bilion untuk pemulihan, pencegahan dan rawatan penagihan dadah.

“Jumlah besar ini boleh digunakan untuk bina sekolah, hospital atau aktiviti sukan,” katanya.

Ahmad Zahid menyeru semua pihak bantu bekas klien PUSPEN kembali ke masyarakat tanpa stigma.

“Kita tidak boleh biarkan mereka terumbang-ambing, latihan diberikan sama ada secara sukarela atau mandatori,” tegasnya.

Kerajaan MADANI komited membantu semua rakyat termasuk bekas penagih dadah.

Sebelum itu, Ahmad Zahid menyaksikan penyerahan Gimnasium Transform GYM dari KBS kepada KDN untuk klien PUSPEN Dengkil.

Kolaborasi ini simbolik kepada kerjasama erat antara KBS dan KDN dalam pemulihan penagihan dadah. - Bernama