Tribunal buli kanak-kanak akan dibincang di Kabinet - PM Anwar

PUTRAJAYA: Cadangan untuk menubuhkan tribunal berhubung kes buli membabitkan pelajar dan kanak-kanak akan dibawa ke mesyuarat Kabinet.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan perkara ini ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan.

Beliau menyatakan bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said akan membentangkan cadangan tersebut.

“Kita akan bincang di Kabinet,“ katanya dengan tegas.

Azalina sebelum ini telah mengumumkan bahawa kerajaan akan meneliti keperluan menggubal Akta Anti-Buli yang memberi penekanan kepada penubuhan tribunal.

Beliau menjelaskan bahawa tiada definisi khusus atau hukuman jelas berkaitan kesalahan buli di bawah peruntukan undang-undang sedia ada.

“Perkataan ‘buli’ tidak dinyatakan secara khusus dalam Kanun Keseksaan,“ katanya dalam satu majlis semalam.

Namun, beliau menyatakan rasa lega dengan pindaan yang memperkenalkan Seksyen 507B hingga 507G Kanun Keseksaan.

Majlis perhimpunan bulanan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia Datuk Johan Mahmood Merican.

Langkah ini dilihat sebagai respons proaktif kerajaan dalam menangani isu buli yang semakin membimbangkan.

Penubuhan tribunal diharap dapat memberikan mekanisme lebih berkesan untuk mengendalikan kes-kes buli dalam kalangan pelajar dan kanak-kanak. - Bernama