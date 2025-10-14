Trump mungkin tak hadir sidang kemuncak APEC di Korea Selatan

SEOUL: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijangka melawat Korea Selatan sempena forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Menteri Luar Korea Selatan Cho Hyun menyatakan besar kemungkinan Trump tidak akan menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin APEC.

Cho membuat kenyataan itu semasa sesi audit parlimen terhadap kementeriannya pada Isnin.

Seoul dan Washington sedang berbincang untuk menyelaras lawatan dua hari Trump ke Korea Selatan dari 29 hingga 30 Oktober.

Sidang Kemuncak APEC dijadualkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November di Bandar Gyeongju.

Apabila ditanya sama ada Trump akan melawat Korea Selatan, Cho menjawab secara positif.

Beliau berkata terdapat kemungkinan tinggi Trump tidak akan hadir ke sidang kemuncak pemimpin APEC.

Trump dijangka menghadiri Sidang Kemuncak CEO APEC yang berlangsung dari 29 hingga 31 Oktober.

Beliau juga akan menyertai beberapa acara lain tanpa menyertai sidang kemuncak utama bersama pemimpin APEC.

Cho menolak kemungkinan hanya pertemuan singkat di luar acara utama antara Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Lokasi pertemuan Korea-AS kemungkinan besar akan diadakan di Gyeongju.

Cho turut menyatakan bahawa perbincangan antara Presiden Lee dengan Presiden China Xi Jinping mungkin diadakan di Gyeongju.

Pertemuan antara Trump dan Xi Jinping juga berkemungkinan akan diadakan di lokasi yang sama. – Bernama-Yonhap