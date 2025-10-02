Ucapan tahniah, selamat pengantin baharu iringi Raja Muda Selangor sempena istiadat pernikahan

KLANG: Laungan Daulat Tuanku! berserta sepanduk terterta ucapan tahniah dan Selamat Pengantin Baharu mengiringi perarakan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah sempena Istiadat Pernikahan Diraja yang berlangsung di sini hari ini.

Suasana penuh meriah menyelubungi bandar diraja itu apabila ribuan rakyat memenuhi laluan utama seawal 6 pagi bagi menyaksikan hari istimewa Putera Selangor itu dengan pasangannya Cik Afzaa Fadini Abdul Aziz.

Terdahulu, Raja Muda Selangor yang kelihatan berseri mengenakan busana putih dan bersongkok diarak sejauh kira-kira 650 meter dari Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz ke Istana Alam Shah menaiki kenderaan istana Rolls Royce A1.

Tengku Amir Shah diiringi kerabat diraja dan orang besar istana diikuti pasukan Rejimen ke-25 Askar Melayu Diraja sebagai jejawat dengan dimeriahkan paluan kumpulan kompang Istana Diraja Selangor.

Perarakan turut dimulakan dengan bacaan doa oleh Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Datuk Muhammad Farhan Wijaya bagi memberkati istiadat pernikahan yang bakal berlangsung di Masjid Istana Diraja, Istana Alam Shah secara tertutup.

‎Pada perarakan kira-kira 20 minit itu, rakyat pelbagai kaum tidak melepaskan peluang merakam momen bersejarah itu dengan masing-masing mengenakan pakaian tradisional seperti baju Melayu dan batik sebagai menghormati istiadat.

Istiadat Akad Nikah berlangsung di Masjid Istana Diraja, Istana Alam Shah pada 10 pagi.