Ulama perlu bimbing masyarakat ke arah keamanan dan perpaduan - Ahmad Zahid

KUALA LUMPUR: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyeru ulama agar memainkan peranan lebih besar dalam membimbing masyarakat ke arah keamanan, perpaduan dan keadilan dalam menghadapi cabaran global.

Beliau berkata tanggungjawab ulama bukan sahaja untuk memelihara ilmu, tetapi juga mempertahankan kebenaran, membalas kebencian dengan hikmah, menggantikan kejahilan dengan kefahaman dan membina jambatan ketika orang lain membina tembok.

“Inilah tanggungjawab ulama kita, cendekiawan kita dan pemimpin pemikiran kita.”

“Ya, kita mungkin ada perbezaan.”

“Ya, kadang-kadang kita mungkin bersetuju untuk tidak bersetuju tetapi di atas semua, sebagai umat, kita berkongsi matlamat yang lebih besar dan matlamat itu hanya boleh dicapai apabila kita berdiri bersama dalam perpaduan.”

“Ini bukan perhimpunan biasa.”

“Ia merupakan himpunan intelek dan integriti, kepercayaan dan jangkaan masa depan,“ katanya dalam ucaptama pada perasmian Majlis Ulama Asia Tenggara Ketiga di Masjid Wilayah Persekutuan.

Turut hadir Setiausaha Agung Liga Dunia Islam Sheikh Dr Mohammad Abdul Kareem al-Issa dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar. – Bernama