Warga asing dikesan guna lesen memandu palsu dalam Ops Luxury 3.0

KUALA LUMPUR: Operasi Ops Luxury 3.0 oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) berjaya mendedahkan penggunaan lesen memandu palsu oleh seorang warga asing.

Operasi yang berakhir semalam turut membongkar pelbagai kesalahan lain termasuk tiada cukai jalan dan insurans.

Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Muhammad Kifli Ma Hassan menyatakan kesalahan paling serius melibatkan lesen memandu Malaysia palsu milik warga asing dari Asia Selatan.

“JPJ akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti bagaimana lesen palsu itu diperoleh,“ katanya.

Beliau tidak menolak kemungkinan wujudnya sindiket pemalsuan dokumen dalam kes ini.

Siasatan menyeluruh akan dilakukan dari pelbagai aspek untuk membongkar kegiatan haram tersebut.

Kesemua sembilan warga asing yang terlibat telah diberikan notis saman oleh JPJ.

Muhammad Kifli menegaskan kerjasama akan diminta daripada Jabatan Imigresen Malaysia dan agensi berkaitan.

JPJ tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu termasuk warga asing yang melanggar undang-undang jalan raya.

Ops Luxury 3.0 memberi tumpuan kepada kenderaan mewah yang melanggar peraturan jalan raya.

Sebanyak 104 kenderaan mewah termasuk Ferrari, Range Rover, dan Porsche telah disita sepanjang operasi.

Kenderaan tersebut dipandu oleh warga tempatan dan asing yang melakukan pelbagai kesalahan. - Bernama