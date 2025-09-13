Warga emas maut dipercayai dibunuh anak kandung di Cheras

KUALA LUMPUR: Seorang warga emas lelaki ditemui maut di ruang tamu rumahnya di sebuah pangsapuri di Bandar Sri Permaisuri, Cheras pada awal pagi tadi dengan disyaki dibunuh oleh anak kandungnya sendiri.

Mangsa berusia 62 tahun itu ditemukan dalam keadaan terlentang dengan kecederaan parah di muka dan kepala serta disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sekitar jam 3.01 pagi.

Polis kemudian menahan anak lelaki mangsa berusia 24 tahun yang juga penganggur untuk direman selama tujuh hari bagi membantu siasatan kes tersebut.

Timbalan Ketua Polis Daerah Cheras Supt Ridzuan Khalid menyatakan siasatan awal mendapati suspek bertindak demikian akibat ketidakpuasan hati mengenai isu harta keluarga.

Motif sebenar kejadian masih disiasat secara lanjut oleh pihak polis bagi mendapatkan kepastian.

Mayat mangsa telah dihantar ke Unit Forensik Hospital Canselor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia untuk proses bedah siasat.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dengan polis memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat untuk menghubungi Hotline Polis Cheras atau mana-mana balai polis berdekatan. – Bernama