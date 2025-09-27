Waris prebet hilang Muhammad Zulkarnain dibawa ke lokasi kejadian

PORT DICKSON: Waris Prebet Muhammad Zulkarnain Jaffar dari Batalion Kelima Rejimen Askar Melayu Diraja akan dibawa ke lokasi kejadian hari ini.

Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan berkata permohonan waris untuk melihat tempat kejadian itu dihormati dan diluluskan.

Beliau menyatakan keluarga anggota itu yang dihadiri bapa, ibu tiri dan bapa saudara akan dibawa ke Pulau Mataking.

Muhammad Hafizuddeain menegaskan operasi berkaitan insiden itu sepenuhnya di bawah kawal selia Markas Angkatan Tugas Bersama.

“Walaupun kawalan operasi ini berada di bawah tanggungjawab ATB 2, kita masih mengikuti rapat perkembangan kes ini,” katanya pada Perbarisan Tamat Latihan Perajurit Muda Lelaki Siri 203/2025.

Beliau menambah pihak Tentera Darat sentiasa menawarkan sokongan kepada keluarga anggota terbabit.

Dua anggota tentera dari Kompeni C Batalion 5 RAMD dilaporkan hilang ketika melaksanakan Operasi Pasir Sektor Semporna.

Prebet Muhammad Irfan Haiqal Abdullah ditemukan tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia selepas bantuan perubatan diberikan.

Muhammad Zulkarnain masih belum ditemui sehingga kini.

Sebanyak 1,123 perajurit muda lelaki menamatkan latihan asas tentera darat selama enam bulan dalam program tersebut.

Penyertaan terbanyak adalah dari Sarawak iaitu seramai 213 orang diikuti Sabah sebanyak 159 orang.

Tentera Darat komited melahirkan sumber manusia yang profesional dan berdaya juang tinggi.

Kpl Ishak Hidayat dan Staf Sarjan Abdul Aziz Ahmad menerima Anugerah Pisau Tentera Darat atas keberanian dan kecemerlangan.

Mereka mengharumkan negara menerusi pencapaian cemerlang dalam Kejohanan Bina Badan Mr Asia 2025. – Bernama