Aaron-Wooi Yik, Hon Jian-Muhammad Haikal mara ke suku akhir Arctic Open

VANTAA: Dua beregu lelaki negara Aaron Chia-Soh Wooi Yik dan Choong Hon Jian-Muhammad Haikal Nazri berjaya mara ke suku akhir Arctic Open 2025 di Vantaa, Finland.

Dalam pusingan kedua kejohanan Super 500 di Vantaan Energia areena, pengadil utama Aaron-Wooi Yik bangkit kuat selepas tewas set pertama dengan menewaskan rakan senegara Low Hang Yee-Ng Eng Cheong 15-21, 21-14, 21-14.

Juara dunia 2022 itu akan berdepan dengan pasangan Taiwan Liu Kuang Heng-Yang Po Han yang mengejutkan rakan senegara dan pengadil ketujuh Lee Jhe-Huei-Yang Po-Hsuan 21-18, 21-9.

Sementara itu, Hon Jian-Muhammad Haikal juga menghasilkan kebangkitan bersemangat untuk menewaskan gandingan Perancis Eloi Adam-Leo Rossi 12-21, 21-10, 21-16.

Namun, harapan untuk pertembungan suku akhir semua-Malaysia musnah selepas Wan Junaidi Wan Arif-Yap Roy King tewas kepada pengadil ketiga Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen dari Denmark 13-21, 21-12, 13-21. – Bernama