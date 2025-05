PETALING JAYA: A total of 71 schools have granted permission to undertake online teaching and learning (PdPR) during the 46th Asean Summit, which is scheduled for May 26 to 28, said the Education Ministry.

It claimed this move was taken in accordance with the security measures and road closures that would be implemented in Selangor and Kuala Lumpur areas during the summit.

It further emphasised that the decision has been made to ensure that students’ academics are not disrupted.

Here is the list of the involved schools located in these seven districts — Petaling Utama, Keramat, Bangsar, Sentul, Pudu, Petaling Perdana and Sepang:

1. SK Lembah Subang, Petaling Utama (Selangor)

2. SK Assunta (Satu), Petaling Utama (Selangor)

3. SK (L) Bukit Bintang (1), Petaling Utama (Selangor)

4. SK Methodist PJ, Petaling Utama (Selangor)

5. SK Jalan Selangor (Satu), Petaling Utama (Selangor)

6. SK 2 Jalan Selangor, Petaling Utama (Selangor)

7. SK Satu Sultan Alam Shah, Petaling Utama (Selangor)

8. SK 2 Sultan Alam Shah, Petaling Utama (Selangor)

9. SK Sungei Way, Petaling Utama (Selangor)

10. SJK(T) Vivekananda, Petaling Utama (Selangor)

11. SMK Sri Utama, Petaling Utama (Selangor)

12. SMK Lembah Subang, Petaling Utama (Selangor)

13. SMK Assunta, Petaling Utama (Selangor)

14. SMK (L) Bukit Bintang, Petaling Utama (Selangor)

15. SMK Katholik, Petaling Utama (Selangor)

16. SMK La Salle, Petaling Utama (Selangor)

17. SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Utama (Selangor)

18. SMK (P) Tmn Petaling, Petaling Utama (Selangor)

19. SK Tudm Subang, Petaling Perdana (Selangor)

20. SK TTDI Jaya, Petaling Perdana (Selangor)

21. SK Bukit Jelutong, Petaling Perdana (Selangor)

22. SMK TTDI Jaya, Petaling Perdana (Selangor)

23. SMK Shah Alam, Petaling Perdana (Selangor)

24. SMK Bukit Jelutong, Petaling Perdana (Selangor)

25. SK Cyberjaya, Sepang (Selangor)

26. SK Taman Putra Perdana, Sepang (Selangor)

27. SK Taman Putra Perdana 2, Sepang (Selangor)

28. SJK (C) Union, Sepang (Selangor)

29. SMK Cyberjaya, Sepang (Selangor)

30. SMK Putra Perdana, Sepang (Selangor)

31. SMK Convent Bukit Nanas, Keramat (Kuala Lumpur)

32. SMK Puteri Wilayah, Keramat (Kuala Lumpur)

33. SMK Padang Tembak, Keramat (Kuala Lumpur)

34. SMK Puteri Ampang, Keramat (Kuala Lumpur)

35. SMK Seri Ampang, Keramat (Kuala Lumpur)

36. SMK Puteri Titiwangsa, Keramat (Kuala Lumpur)

37. SMK Seri Titiwangsa, Keramat (Kuala Lumpur)

38. St John Institution, Keramat (Kuala Lumpur)

39. SK Convent 1 dan 2 Bukit Nanas, Keramat (Kuala Lumpur)

40. SK St John 1, Keramat (Kuala Lumpur)

41. SJKC Nan Kai, Keramat (Kuala Lumpur)

42. SK Kg Bharu, Keramat (Kuala Lumpur)

43. SK Pendidikan Khas Kg Bharu, Keramat (Kuala Lumpur)

44. SJKT Jalan Fletcher, Keramat (Kuala Lumpur)

45. SK Jalan Kuantan 2, Keramat (Kuala Lumpur)

46. SK Padang Tembak 1, Keramat (Kuala Lumpur)

47. SK Padang Tembak 2, Keramat (Kuala Lumpur)

48. SK Polis Depot, Keramat (Kuala Lumpur)

49. SK Jalan Gurney 1, Keramat (Kuala Lumpur)

50. SK Jalan Gurney 2, Keramat (Kuala Lumpur)

51. SK Jalan Raja Muda, Keramat (Kuala Lumpur)

52. SJKC Lai Meng, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

53. SMK Maxwell, Sentul (Kuala Lumpur)

54. SMK Kiaramas, Sentul (Kuala Lumpur)

55. SJKT Appar, Sentul (Kuala Lumpur)

56. SJKC Chung Kwok, Sentul (Kuala Lumpur)

57. SK (L) Jalan Batu, Sentul (Kuala Lumpur)

58. SK(P) Jln Batu, Sentul (Kuala Lumpur)

59. SK Pendidikan Khas Jln Batu, Sentul (Kuala Lumpur)

60. SK Pendidikan Khas Jalan Peel, Taman Maluri Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

61. SK Kiaramas, Sentul (Kuala Lumpur)

62. SMK (P) Bandaraya, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

63. SMK (P) Jalan Pudu, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

64. SMK (P) Methodist KL, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

65. SJKC Kuen Cheng 1, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

66. SK Jalan Hang Tuah, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

67. SK (P) Pudu, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

68. SJKC Kung Min, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

69. SK Jalan Pasar, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

70. SK Dato Abu Bakar, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)

71. SK Sultan Hishamuddin Alam Shah, Bangsar/Pudu (Kuala Lumpur)