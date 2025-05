TERLIBAT dalam kemalangan merupakan sebuah mimpi ngeri bagi setiap pemandu, tetapi kadangkala, terdapat juga individu yang sangat memahami dan tidak mengambil kesempatan.

Inilah yang berlaku kepada seorang wanita @misznyna_, yang baru-baru ini berkongsi pengalamannya di laman Thread selepas tidak sengaja melanggar sebuah Axia di hadapannya.

Mengakui salahnya, dia segera meminta maaf kepada pemandu yang dikenali sebagai Encik Lim, tetapi dia terkejut dengan ketenangannya.

Tanpa rasa marah, Encik Lim turut menenangkannya dan mencadangkan mereka pergi ke bengkel berdekatan untuk menilai kerosakan.

Apabila berada di bengkel, mekanik memberikan anggaran harga RM480 untuk kerja pembaikan.

Malangnya, kejadian itu berlaku tepat sebelum hari gajinya, dan dia baru sahaja menggantikan radiator keretanya.

“Aku bayar dulu RM250, sebab account aku ada limit daily. Selepas itu bakinya aku transfer lagi. Aku cakap anything just update & aku say sorry lagi.

“Yang mengejutkannya, Encik Lim juga meminta maaf kepada saya—walaupun bukan salahnya—dan malah mengingatkan saya untuk memandu dengan selamat,” katanya.

Tetapi kejutan sebenar datang semalam (7 Mei) apabila @misznyna_ mendapati Encik Lim telah memulangkan semula RM230 kepadanya.

Melalui tangkapan layar yang dikongsikannya, Encik Lim menjelaskan alasannya: “Hai, I refund RM230 untuk mu. I tak perlu cat balik, hanya ketuk balik bagi elok dan touch up sikit cat dekat bampar.”

Bingung, dia bertanya mengapa Encik Lim tidak membaikinya sepenuhnya sehingga memuaskannya, tetapi Encik Lim berkata ia tidak perlu.

Aku rasa dia memang orang yg baik & humble sgt. May God bless you Mr Lim, semoga urusan you dipermudah juga.