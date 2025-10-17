10 lelaki ditangkap, 2 lagi dikejar kes tembak di Kuala Selangor

KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia menahan 10 lelaki dan sedang mengesan dua lagi individu untuk membantu siasatan kes tembakan di Kuala Selangor pada 7 Oktober lalu.

Kejadian itu menyebabkan seorang lelaki berusia 29 tahun yang merupakan pemandu lori cedera di bahagian perut akibat ditembak pada jarak dekat.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M. Kumar berkata polis bertindak berdasarkan maklumat yang diperoleh dengan kerjasama Polis Kontinjen Selangor.

Beliau menyatakan bahawa pihaknya menjalankan beberapa tangkapan di sekitar Selangor dan berjaya menahan 10 lelaki tempatan berumur 21 hingga 40 tahun.

Kesemua lelaki yang ditahan disyaki terlibat dalam kumpulan jenayah terancang yang aktif di kawasan berkenaan.

Maklumat daripada tangkapan tersebut membawa polis ke sebuah rumah di Kuala Selangor pada 10 Oktober.

Di rumah itu, polis berjaya menemukan sepucuk pistol automatik jenis Beretta yang digunakan dalam kes tembakan tersebut.

Siasatan awal mendapati kejadian itu berpunca daripada pergaduhan akibat berebut kawasan pengedaran dadah.

Kumar menjelaskan bahawa semua suspek didapati mempunyai pelbagai rekod jenayah kekerasan dan dadah.

Pihaknya sedang mengesan dua lagi individu untuk membantu siasatan kes ini dengan lebih lanjut.

Seorang daripada suspek yang sedang dikesan merupakan individu dalam senarai dikehendaki polis kerana terlibat dalam kegiatan jenayah terancang.

Kesemua suspek yang ditahan telah direman sehingga 20 Oktober ini bagi membantu siasatan.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 3 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971.

Kumar juga memberikan amaran tegas bahawa PDRM akan terus membanteras kegiatan jenayah terancang tanpa kompromi. – Bernama