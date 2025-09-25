11 warga Myanmar ditahan dalam Ops Sapu di Pasir Puteh

KOTA BHARU: Sebanyak 11 warga Myanmar telah ditahan oleh Jabatan Imigresen Kelantan dalam satu operasi penguatkuasaan di Pasir Puteh.

Operasi bersepadu yang dinamakan Ops Sapu itu dijalankan dari hari Selasa lepas hingga semalam.

Pengarah Jabatan Imigresen Kelantan Mohamed Yusoff Khan Mohd Hassan berkata operasi itu digerakkan hasil risikan Bahagian Penguatkuasaan.

Beliau menyatakan operasi tersebut melibatkan pemeriksaan terhadap warga asing di sekitar kawasan Selising, Pasir Puteh.

“Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6(1)(c) dan Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959/63 sebelum dibawa ke Depot Imigresen Tanah Merah untuk siasatan lanjut,” katanya.

Mohamed Yusoff menegaskan pihaknya akan terus melaksanakan operasi penguatkuasaan secara berterusan.

Operasi berterusan itu bertujuan membanteras kehadiran pendatang tanpa izin di negeri ini.

“Pihak imigresen menggesa orang ramai menyalurkan maklumat berhubung pendatang atau aktiviti warga asing yang menyalahi undang-undang.”

Beliau menambah tindakan tegas tanpa kompromi akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mendalangi, memudah cara atau bersubahat melindungi PATI.

Orang ramai boleh menyalurkan maklumat melalui talian telefon 019-9840377.

Mereka juga boleh membuat aduan melalui laman sesawang rasmi di https://imi.spab.gov.my. – Bernama