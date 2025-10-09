150 rumah di Kemaman rosak akibat ribut, pembaikan segera dilaksanakan

CHUKAI: Sebanyak 150 rumah di daerah Kemaman mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan ribut yang melanda petang semalam.

Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktuk, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar negeri Datuk Hanafiah Mat menyatakan kejadian sekitar jam 3.30 petang itu melibatkan beberapa kawasan termasuk bandar Chukai, Air Putih, Kijal dan Kemasik.

Beliau berkata kerosakan utama tertumpu pada bahagian bumbung dan dinding rumah penduduk.

Pasukan beliau telah memeriksa dan mengumpul data rumah terjejas bagi memastikan kerja pembaikan dapat dilaksanakan dengan segera.

“Ribut bermula dengan hujan lebat selama kira-kira 20 minit diikuti angin kencang dan ribut kuat yang disertai kilat,“ jelas Hanafiah.

Kerja pembaikan akan dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik bermula hari ini.

“Kami berharap semua kerja dapat disiapkan esok kerana bimbang kejadian serupa berulang dan menyusahkan penduduk,“ tambahnya.

Jumlah kerugian tepat masih dalam proses penilaian pihak berkuasa.

Seorang mangsa ribut, Ahsun Mohamad Shari berusia 74 tahun dari Bandar Seri Bandi mengalami kerugian dianggarkan RM30,000.

Kediamannya mengalami kerosakan teruk pada bumbung rumah, barangan peribadi, perabot dan tilam di empat bilik.

“Kayu berterbangan akibat angin kencang merosakkan seluruh bahagian atas rumah saya,“ katanya.

Ahsun dan isterinya Mahsuri Senik berusia 63 tahun berada di dapur ketika kejadian untuk menikmati makan tengah hari.

“Mereka hanya mampu berdoa memohon keselamatan daripada Allah semasa ribut berlaku,“ ujarnya.

Pasangan terkejut apabila mendapati atap rumah mereka hilang diterbangkan angin selepas hujan reda. – Bernama