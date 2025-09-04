200 sekolah berasrama di bawah KPM akan dilengkapi CCTV

KOTA BHARU: Sebanyak 200 sekolah berasrama di bawah Kementerian Pendidikan akan dilengkapi dengan kamera litar tertutup dalam masa terdekat menggunakan peruntukan sebanyak RM3 juta.

Ketua Pengarah Pendidikan Dr Mohd Azam Ahmad menyatakan langkah ini bertujuan meningkatkan tahap keselamatan pelajar di sekolah khususnya di kawasan asrama.

Pemasangan CCTV akan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan keperluan serta faktor jumlah pelajar di setiap sekolah.

Asrama yang besar dan mempunyai bilangan pelajar yang ramai akan menjadi keutamaan untuk didahulukan dalam pemasangan.

Pihak pengurusan akan mendapatkan nasihat pakar mengenai lokasi pemasangan CCTV di kawasan asrama untuk memastikan kesesuaian.

Pemasangan tidak akan dilakukan sewenang-wenangnya seperti di kawasan tandas bagi mengelakkan gangguan privasi pelajar.

Terdapat akta-akta tertentu yang perlu dipatuhi dalam pemasangan CCTV memandangkan aspek privasi merupakan perkara sensitif.

Selain pemasangan CCTV, KPM juga merancang untuk menambah bilangan warden asrama hasil cadangan daripada Majlis Pengetua.

Kerajaan dan KPM akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan pelajar di asrama terjaga.

Setakat ini tiada perancangan untuk mengambil pesara tentera atau polis sebagai warden asrama.

Warden dalam kalangan guru dianggap penting kerana asrama sekolah merupakan institusi pendidikan.

Guru warden boleh merancang aktiviti pendidikan untuk pelajar selain menjalankan tugas pengawasan.

Cadangan semasa ialah guru warden mengajar empat hingga lima waktu seminggu dan selebihnya menjaga pelajar di asrama. – Bernama