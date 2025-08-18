212 jeti haram di Sungai Golok bakal dirobohkan

KOTA BHARU: Sebanyak 212 jeti di pangkalan haram sepanjang Sungai Golok yang menjadi sempadan Malaysia-Thailand akan dirobohkan.

Operasi ini dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan bersama agensi keselamatan.

Komander Briged Tenggara Pasukan Gerakan Am (PGA) Datuk Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid menjelaskan keputusan ini dibuat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas di Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Kelantan.

Tujuan utama operasi ini adalah untuk mengawal kegiatan penyeludupan dan memastikan keselamatan sempadan.

Empat jajahan terlibat iaitu Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, dan Jeli akan menubuhkan pasukan khas.

Pasukan khas ini diketuai Pejabat Daerah dan dianggotai pelbagai pihak termasuk PTG, PBT, PGA, AKSEM, dan MKN.

Struktur haram yang dikenal pasti di tanah kerajaan dan persendirian akan dirobohkan secara berperingkat.

Sebelum perobohan dilakukan, semakan kedudukan tanah akan dilaksanakan terlebih dahulu.

Notis rasmi akan dikeluarkan oleh pejabat tanah di jajahan terlibat.

Fasa pertama operasi melibatkan perobohan binaan di kawasan tanah milik kerajaan.

Operasi ini membabitkan 128 jeti di kawasan Op Taring Wawasan Kelantan di bawah PGA.

Sebanyak 84 kawasan lagi berada di bawah kawalan ATM menerusi Op Merpati.

PGA akan memberikan bantuan penuh kepada PTG dari aspek keselamatan.

Sasaran jawatankuasa adalah menyelesaikan kerja-kerja perobohan sebelum musim tengkujuh.

Setakat ini, tiada bantahan diterima daripada penduduk setempat.

Kebanyakan pihak tidak mengaku memiliki jeti berkenaan kerana ia dikategorikan sebagai struktur haram.

Tindakan undang-undang boleh dikenakan ke atas struktur haram tersebut- Bernama