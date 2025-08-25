215 warga asing ditahan dalam operasi noda di seluruh negara

KUALA LUMPUR: Seramai 215 wanita warga asing dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan (GRO) ditahan dalam Op Noda di seluruh negara pada Jumaat dan Sabtu lepas.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M Kumar berkata serbuan itu turut membabitkan pemeriksaan terhadap 87 premis hiburan dengan 66 daripadanya dikesan beroperasi tanpa lesen sah.

“Polis turut menahan pemilik premis, pekerja dan pelanggan selain GRO warga asing terdiri daripada 77 warga Thailand, Vietnam (65), Indonesia (35), Myanmar (28), China (5), Kemboja (4) dan dua Laos.

“Kesemua yang ditahan berusia 22 hingga 38 tahun dibawa ke ibu pejabat polis daerah berkaitan untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut,“ katanya dalam kenyataan, hari ini.

Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 iaitu Seksyen 15(1)(C), Seksyen (6)(1)(C) dan Seksyen 55B; Seksyen 76 Akta Eksais 1976; Peraturan 39(B) Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta Enakmen/Ordinan Hiburan Negeri.

“Operasi seperti ini akan terus dipergiatkan bagi memastikan pusat hiburan mematuhi syarat lesen yang ditetapkan.

Orang ramai digesa menyalurkan maklumat bagi membantu pihak berkuasa membanteras kegiatan ini,“ katanya. – Bernama