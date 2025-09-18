230 murid, 38 sekolah terkesan banjir di Sabah setakat ini

SHAH ALAM: Seramai 230 murid daripada 38 sekolah telah dikenal pasti terjejas akibat kejadian banjir di Sabah setakat ini menurut Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek.

Beliau menyatakan kementerian sedang mempertimbangkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) sekiranya keadaan banjir tidak menunjukkan peningkatan menjelang pembukaan semula sekolah minggu depan.

Persiapan semasa tertumpu kepada pembersihan sekolah untuk persediaan sesi persekolahan yang akan dibuka semula pada minggu hadapan.

Pihak kementerian juga memastikan akses pendidikan dapat dilaksanakan di Sabah walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu.

Fadhlina menegaskan walaupun pendidikan menjadi keutamaan, keselamatan murid dan warga pendidik tetap diutamakan sepenuhnya.

Keadaan banjir di Sabah dilaporkan semakin buruk dengan peningkatan jumlah mangsa yang berlindung di pusat pemindahan sementara.

Jumlah mangsa meningkat kepada 3,134 orang daripada 916 keluarga berbanding 2,919 orang daripada 814 keluarga pada petang semalam.

Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, kesemua mangsa ditempatkan di 27 pusat pemindahan sementara melibatkan enam daerah terjejas.

Daerah-daerah terjejas tersebut ialah Beaufort, Membakut, Penampang, Papar, Putatan dan Sipitang. – Bernama