Kemalangan pesawat F/A-18D Hornet TUDM berpunca daripada pelanggaran burung

KUANTAN: Kemalangan pesawat tempur F/A-18D Hornet milik Tentera Udara Diraja Malaysia di Pangkalan Udara Kuantan pada 21 Ogos lepas berpunca daripada pelanggaran dengan burung.

Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Muhamad Norazlan Aris berkata hasil siasatan Lembaga Siasatan TUDM mendapati kesan pelanggaran seekor burung bangau menyebabkan kegagalan fungsi enjin kiri pesawat.

Penemuan itu berdasarkan analisa kamera litar tertutup, sistem perakam penerbangan dan pemeliharaan rekod dengan bantuan Tentera Laut Amerika Syarikat.

Data teknikal dan analisa turut diperoleh daripada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan serta Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara.

Pengoperasian pesawat F/A-18D Hornet akan diteruskan seperti biasa dengan pesawat itu telah menjalani latihan penerbangan untuk melihat keadaan semasa.

Muhamad Norazlan menyatakan keyakinannya bahawa tiada masalah teknikal pada pesawat yang menjurus kepada kemalangan tersebut.

Beliau menegaskan kejadian itu lebih kepada kemasukan burung yang agak besar dan tidak dapat dielakkan pada malam berkenaan.

Kemalangan itu dikenal pasti berlaku ketika pesawat berlepas dengan kelajuan 146 knot pada ketinggian hampir 10 meter.

Kedua-dua anak kapal melompat keluar kira-kira 50 meter daripada pesawat berkenaan semasa kejadian.

Pihak pangkalan penerbangan telah memastikan landasan dalam keadaan selamat digunakan selepas kerja-kerja pengusiran burung dijalankan.

Muhamad Norazlan menjelaskan kemungkinan seekor burung berada di landasan pada masa dan lokasi yang tidak sesuai menyebabkan pelanggaran itu berlaku.

Juruterbang Mejar Mohamad Azhar Alang Kamarudin dan jurusensor senjata Kapten Mohamad Izzuddin Mohamad Salleh kini dalam proses pemulihan.

Kedua-dua anggota TUDM dijangka kembali bertugas pada 2 Oktober ini selepas berehat dan menjalani pemeriksaan perubatan secara berkala.

Mereka akan memulakan latihan menggunakan simulator sebelum kembali meneruskan penerbangan seperti biasa jika keadaan mengizinkan.

Insiden kemalangan pesawat pejuang F/A-18D Hornet itu berlaku di Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah pada 21 Ogos lepas. – Bernama