Pusat pemindahan kekal baharu di Bongawan akan dibina tahun ini

PAPAR: Agensi Pengurusan Bencana Negara akan membina sebuah pusat pemindahan kekal di Bongawan tahun ini bagi membantu dan memindahkan penduduk yang terjejas akibat bencana terutama banjir.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pihaknya akan membincangkan perkara itu dengan lebih teliti bersama pihak terlibat termasuk Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah.

Beliau telah melawat tujuh pusat pemindahan sementara dan mendapati keperluan untuk membina pusat pemindahan kekal di Bongawan sangat mendesak memandangkan kawasan tersebut kerap dilanda banjir.

Kemudahan yang akan disediakan termasuk bukan sahaja bilik air dan bilik mandi tetapi juga tempat memasak apabila sukarelawan menyediakan makanan.

Ahmad Zahid berkata demikian kepada pemberita selepas melawat dan menyantuni mangsa kejadian tanah runtuh di Kampung Mook yang mengorbankan dua nyawa.

Beliau meluangkan masa melawat mangsa banjir dan tanah runtuh di beberapa daerah di Papar, Membakut dan Bongawan yang terjejas akibat bencana.

Peruntukan telah disediakan untuk pembinaan pusat pemindahan kekal Bongawan dan pihaknya akan berusaha mempercepatkan pembinaan mengikut prosedur kerajaan.

Pusat pemindahan kekal kedua di Sabah itu akan digunakan sebagai pusat aktiviti komuniti di luar musim banjir bagi dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Kerajaan telah mempunyai acuan daripada pusat pemindahan kekal Selagon di Beaufort dan mungkin akan menambah baik dari segi keluasan dan kemudahan.

Pusat pemindahan kekal serupa ingin dibina di daerah lain di Sabah bergantung kepada peruntukan yang disalurkan oleh Kementerian Kewangan.

Kerajaan juga bersedia membantu mangsa banjir dan tanah runtuh yang kehilangan kediaman sama ada melalui pembinaan rumah baharu atau pembaikan rumah sedia ada.

Ahmad Zahid mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa tanah runtuh dan merakamkan terima kasih kepada kerajaan negeri serta agensi yang terlibat dalam operasi menyelamat. – Bernama