Dashboard HEMAT wadah pelaporan digital sektor awam Malaysia

KUALA LUMPUR: Dashboard H.E.M.A.T. berfungsi sebagai medium pelaporan digital bersepadu untuk memantau dan memaparkan pencapaian inisiatif reformasi perkhidmatan awam.

Platform ini meningkatkan ketelusan, memperkukuh akauntabiliti serta keyakinan rakyat terhadap usaha pembaharuan dalam sistem penyampaian kerajaan.

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz menyatakan platform digital itu menghimpunkan pelbagai inisiatif dan program agensi kerajaan berteraskan nilai H.E.M.A.T.

“Objektifnya jelas sebab kita nak tingkatkan lagi kesedaran pegawai awam terhadap nilai-nilai H.E.M.A.T dan menggalakkan penglibatan lebih meluas agensi kerajaan,” katanya.

Beliau berkata dashboard ini bakal menjadi wadah mempamerkan pencapaian serta hasil kejayaan yang boleh dibanggakan bersama.

“Ia dapat membina keyakinan rakyat bahawa perkhidmatan awam sentiasa dekat di hati mereka,” tambahnya.

Beliau berucap semasa merasmikan pelancaran Dashboard H.E.M.A.T. di Dewan Serbaguna Institut Tadbiran Awam Negara Bukit Kiara.

Dashboard itu dibangunkan sepenuhnya oleh Bahagian Digital dan Teknologi Maklumat Jabatan Perkhidmatan Awam melalui kepakaran dalaman.

Pembangunan platform ini tidak melibatkan kos luaran dengan 93 inisiatif sudah didaftarkan setakat ini.

Seramai 24 panel penilai terlibat dalam penilaian inisiatif yang didaftarkan.

Antara ciri utamanya ialah pendekatan bersepadu menilai impak projek dengan kos optimum.

Platform ini menawarkan inovasi strategik melalui pemantauan serta paparan data masa nyata.

Impak terukur dicapai melalui penilaian objektif berasaskan rubrik pemarkahan dibangunkan bersama Universiti Putra Malaysia.

H.E.M.A.T. diperkenal tahun lepas sebagai teras budaya kerja baharu yang progresif, inklusif dan berdaya saing.

Pembudayaannya disesuaikan oleh tiga prinsip iaitu memudahkan, menyesuaikan serta menyegerakan.

Wan Ahmad Dahlan menegaskan H.E.M.A.T. bukan sekadar slogan dan nilai semata-mata.

“Ia merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksana dengan penuh dedikasi serta inovasi,” ujarnya.

Beliau menambah inovasi harus menjadi enjin penggerak reformasi yang memberi kesan langsung kepada rakyat.

Setiap inisiatif yang didaftarkan perlu mengandungi sekurang-kurangnya satu daripada nilai H.E.M.A.T.

Program yang didaftarkan mestilah telah dilaksanakan bermula tahun lepas.

“Kita mestilah membudayakan nilai H.E.M.A.T sebagai asas pegangan dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Dengan pembudayaan nilai ini, perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti untuk rakyat dapat diberikan.

Program Bicara Aspirasi H.E.M.A.T dianjurkan oleh INTAN dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan.

Program itu dihadiri kira-kira 1,000 pegawai awam dari seluruh negara.

Ia berfungsi sebagai platform strategik menyampaikan mesej transformasi dan reformasi sektor awam. – Bernama