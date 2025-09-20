336 kes lemas di laut direkod Maritim Malaysia sejak 2020

ALOR GAJAH: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia merekodkan 336 kes lemas di laut melibatkan 499 mangsa dari tahun 2020 hingga 26 Ogos tahun ini.

Pemangku Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Maritim Malaysia Laksamana Muda Maritim Mohd Zawawi Abdullah menyatakan 176 orang berjaya diselamatkan manakala 216 orang meninggal dunia dan 107 orang lagi masih hilang.

Kebanyakan mangsa yang meninggal dunia atau lemas didapati tidak memakai jaket keselamatan ketika melakukan aktiviti air seperti memancing dan berenang.

“Kita ingin menegaskan bahawa pemakaian jaket keselamatan ketika melakukan aktiviti air, berenang atau menaiki bot adalah sangat penting bagi mengelak risiko lemas,” katanya.

Beliau menambah pemakaian jaket keselamatan membolehkan tubuh mangsa terapung dan memudahkan operasi pencarian.

Pemantauan dan rondaan oleh anggota Maritim akan ditingkatkan di kawasan pantai tumpuan pelancong seperti Langkawi, Pengkalan Balak dan Port Dickson terutama pada musim cuti sekolah.

Inisiatif itu dilaksanakan untuk memastikan semua aktiviti di kawasan pantai mengikut prosedur yang ditetapkan dan tidak mengundang bahaya kepada orang ramai.

Mohd Zawawi berkata Program ‘World Clean Up Day 2025’ dianjurkan bersama badan bukan kerajaan Soroptimist International Ampang untuk membersihkan kawasan di sekitar Pantai Pengkalan Balak.

Program Sahabat Maritim diperkenalkan pada 2020 bagi mendekati komuniti maritim dan mewujudkan hubungan baik dengan pelbagai pihak berkepentingan.

Sebanyak 150 kilogram sampah-sarap terutama plastik pembungkus berjaya dikutip di sepanjang pantai sempena program pembersihan tersebut.

Masyarakat pesisir khususnya nelayan boleh berperanan sebagai mata dan telinga kepada Maritim Malaysia dengan melaporkan sebarang kegiatan mencurigakan.

Kerjasama itu dapat memperkukuh benteng pertahanan maritim negara dan menjadikan perairan Malaysia lebih selamat serta terpelihara daripada sebarang ancaman. – Bernama