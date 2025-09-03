34 ditahan dalam serbuan sindiket judi dalam talian di Sungai Buloh

SHAH ALAM: Polis menahan 34 warga asing termasuk seorang lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam sindiket perjudian dalam talian di sebuah rumah teres di Sungai Buloh.

Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar berkata serbuan kira-kira 5.10 pagi Sabtu lepas itu membabitkan 29 lelaki dan lima perempuan berusia antara 19 hingga 33 tahun.

Beliau mendedahkan sindiket tersebut menggunakan aplikasi Facebook untuk menyamar sebagai wanita bagi memperdaya pelanggan terutamanya dari luar negara.

“Mangsa kemudian dipujuk mengakses laman web perjudian dengan urusan pertaruhan dan pengeluaran wang dijalankan menerusi WhatsApp menggunakan akaun bank luar negara,“ katanya.

Sindiket yang aktif sejak beberapa bulan lepas itu menawarkan pelbagai permainan perjudian dengan anggaran keuntungan harian antara 2,000 hingga 2,500 ringgit.

Lelaki warga tempatan bertindak sebagai penjaga premis merangkap penyelia dengan gaji 5,000 ringgit sebulan manakala pekerja lain dibayar kira-kira 2,000 ringgit.

Kesemua suspek direman empat hari bermula 31 Ogos dan polis memohon sambungan reman di Mahkamah Majistret Shah Alam.

Polis turut merampas 21 set komputer serta 22 unit telefon bimbit yang digunakan dalam aktiviti terbabit.

Dalam operasi berasingan, polis menahan 39 individu termasuk 24 lelaki dan dua wanita tempatan kerana terbabit sindiket penipuan pusat panggilan.

Serbuan di Subang Jaya dan Rawang bulan lepas itu membongkar sindiket penipuan skim pelaburan kripto yang menyebabkan kerugian 515 juta ringgit setakat ini.

Sindiket berbeza itu telah beroperasi antara Mac hingga Julai lepas dengan menyasarkan mangsa dari Hong Kong, Australia dan Singapura.

Mereka menggunakan modus operandi sama iaitu berperanan sebagai pegawai khidmat pelanggan bagi tujuan mencari mangsa.

Ahli sindiket akan berkomunikasi dengan mangsa melalui platform media sosial seperti Facebook, Telegram dan WhatsApp.

Mangsa yang berjaya diyakinkan akan ditawar menyertai pakej pelaburan yang sebenarnya tidak wujud.

Polis merampas pelbagai peralatan termasuk komputer riba, telefon bimbit dan modem bernilai 170,000 ringgit serta sembilan buku skrip penipuan.

Sebanyak 17 suspek telah didakwa mengikut Seksyen 130B (2) Kanun Keseksaan dan didenda 3,000 ringgit setiap seorang. – Bernama