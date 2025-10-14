36 kluster influenza direkod di Pulau Pinang setakat ME41

GEORGE TOWN: Sebanyak 36 kluster influenza telah direkodkan di Pulau Pinang setakat minggu epidemik ke-41. Kluster ini melibatkan institusi pendidikan termasuk tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.

Ketua Menteri Chow Kon Yeow menegaskan tiada kematian atau mutasi baharu virus influenza yang dikesan setakat ini. Beliau menambah semua kluster yang dikenal pasti berada dalam keadaan terkawal.

“Berdasarkan laporan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, sembilan kluster influenza direkodkan dari minggu epidemik 1 hingga 39,“ katanya.

Chow menjelaskan minggu epidemik 40 mencatatkan 10 kluster baharu dengan 418 kes kumulatif direkodkan. Minggu epidemik 41 pula menyaksikan 17 kluster tambahan menjadikan jumlah keseluruhan 36 kluster sejak awal tahun.

Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah pencegahan sewajarnya termasuk memakai pelitup muka terutama bagi mereka yang bergejala. Mereka juga disaran mengelak dari pergi ke tempat awam ketika bergejala.

Kementerian Kesihatan mendedahkan sebanyak 97 kluster influenza melibatkan influenza A dan B direkod di seluruh negara pada minggu epidemik 40. Ini menunjukkan peningkatan ketara berbanding hanya 14 kluster pada minggu epidemik sebelumnya.

Pulau Pinang disenaraikan antara lima negeri tertinggi merekodkan peningkatan kes influenza dengan 10 kluster. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 43 kluster diikuti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya (15), Johor (9) dan Kedah (5). – Bernama