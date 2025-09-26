38 organisasi menang Anugerah Tenaga Kebangsaan 2025

KUALA LUMPUR: Sebanyak 38 organisasi dan industri telah dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Tenaga Kebangsaan (NEA) 2025.

Anugerah ini mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam pembangunan tenaga lestari, khususnya melalui penerapan tenaga boleh baharu dan amalan kecekapan tenaga.

Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) memaklumkan bahawa NEA 2025 menerima 173 penyertaan dengan empat kategori utama dipertandingkan.

Kategori tersebut ialah Pengurusan Tenaga, Bangunan Cekap Tenaga, Tenaga Boleh Baharu dan Anugerah Khas.

Lapan organisasi daripada pelbagai industri turut menerima Anugerah Green Stewardship yang mengiktiraf komitmen terhadap kelestarian.

Anugerah Green Stewardship khususnya mengiktiraf organisasi yang mengutamakan penggunaan tenaga hijau.

Majlis penyampaian anugerah itu telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof.

Seramai 25 daripada pemenang akan mewakili Malaysia ke Anugerah Tenaga ASEAN (AEA) 2025.

Penyertaan mereka adalah bersempena Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN (AMEM) pada bulan depan.

Projek pemenang tahun ini berjaya menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 128.45 GWh setahun.

Penjimatan ini bersamaan dengan penjimatan kos operasi sebanyak RM68.31 juta.

Ia juga menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon sebanyak 151,590 tan.

Pengurangan karbon ini setara dengan penanaman tahunan lebih 31,000 pokok.

Pencapaian ini mencerminkan iltizam Malaysia menjadikan kelestarian tenaga sebagai misi bersama rakyat.

Ia juga menyokong sasaran iklim global yang telah ditetapkan.

NEA 2025 membuktikan keupayaan negara menghasilkan penyelesaian inovatif dalam sektor tenaga.

Anugerah ini juga menunjukkan kemampuan negara untuk bersaing di peringkat antarabangsa dan memacu kecekapan tenaga.

PETRA menyeru lebih banyak organisasi dan industri di Malaysia menyahut agenda peralihan tenaga kerajaan. – Bernama