38,804 PMKS manfaat digitalisasi melalui GDPM 2024

JOHOR BAHRU: Sebanyak 38,804 perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) di seluruh negara berjaya didigitalkan menerusi Geran Digital PMKS Madani (GDPM) pada 2024.

Peruntukan berjumlah RM89.6 juta telah diluluskan untuk program ini, menurut Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Nie Ching.

Daripada jumlah itu, 2,838 penerima terdiri daripada klinik dan farmasi swasta, mewakili 19 peratus premis kesihatan di Malaysia.

Data ini diperoleh daripada Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), menunjukkan keberkesanan GDPM dalam transformasi digital PMKS.

“Pencapaian ini membuktikan GDPM berjaya membantu PMKS mendigitalkan perkhidmatan mereka,“ kata Teo.

Tahun 2024 menyaksikan tumpuan khusus diberikan kepada sektor kesihatan dengan sasaran 50 peratus penyertaan klinik dan farmasi.

Peruntukan RM90 juta telah disalurkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) melalui pembekal perkhidmatan telekomunikasi.

Hampir keseluruhan geran, iaitu RM89.6 juta, telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima.

Bagi tahun 2025, Kementerian Kewangan meluluskan tambahan RM50 juta, dengan RM30 juta disalurkan kepada MCMC.

“Ini komitmen berterusan kerajaan dalam pelaksanaan digitalisasi selaras dengan RMK-13,“ jelas Teo.

GDPM Fest 2025 yang diadakan hari ini menekankan sokongan kepada PMKS, terutamanya dalam sektor kesihatan.

Program ini bertujuan memastikan PMKS tidak ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi.

Usaha ini dilihat sebagai langkah konkrit membentuk ekosistem kesihatan lebih cekap dan inklusif.

GDPM Fest akan dilanjutkan ke Kuantan dan Kota Kinabalu dengan kerjasama rakan strategik.

Antara rakan tersebut termasuk Kementerian Kewangan, Bank Simpanan Nasional, MMA, dan Persatuan Farmasi Malaysia (MPS).

Penyedia perkhidmatan telekomunikasi seperti Maxis, Digi, dan Telekom Malaysia turut menyokong inisiatif ini.

“Kami harap lebih banyak klinik dan farmasi swasta menyertai program ini,“ ujar Teo.

Transformasi digital dijangka meningkatkan kecekapan dan daya saing PMKS dalam pasaran tempatan. - Bernama