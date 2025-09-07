529 wiramuda lapor diri PLKN 3.0 Siri 3/2025 di dua kem

KUALA LUMPUR: Seramai 529 wiramuda Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 3.0 Siri 3 Tahun 2025 telah melapor diri hari ini di dua kem Askar Wataniah dalam siri percubaan terakhir program berkenaan tahun ini.

Sehingga jam 12 tengah hari, seramai 279 wiramuda lelaki telah mendaftar di Kem Rejimen 505 di Pekan, Pahang manakala 250 wiramuda wanita melapor diri di Kem Rejimen 515 di Kuala Lumpur.

Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) Mejar Jeneral Datuk Ya’cob Samiran menyatakan siri ketiga tahun ini menyasarkan 700 peserta dengan jumlah dijangka meningkat memandangkan proses pendaftaran masih berlangsung sehingga minggu depan.

Beliau menegaskan kehadiran 529 wiramuda ini membuktikan komitmen tinggi belia Malaysia untuk menyahut cabaran mempertahankan tanah air serta menyemai nilai kepimpinan, keberanian dan semangat setiakawan.

Latihan yang bakal mereka lalui merupakan pengalaman penting untuk membentuk insan yang lebih berdisiplin dan berwawasan menurut kenyataan beliau pada sidang media selepas sesi pendaftaran.

Seramai 60 pelatih hadir tanpa membuat pengesahan awal sekali gus menunjukkan kesungguhan mereka untuk menyertai latihan tersebut.

Meskipun kira-kira 20 peratus calon awal menarik diri atas sebab rasmi seperti masalah kesihatan dan kesinambungan pengajian, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pendaftaran.

Siri kali ini turut menyaksikan kehadiran pasangan kembar tiga lelaki yang melaporkan diri bersama di Kem 505 menjadikan ia pengalaman unik yang bakal ditempuh sepanjang latihan.

PLKN 3.0 merupakan inisiatif kerajaan untuk membentuk generasi muda yang berkualiti seimbang dari segi fizikal, mental, kesepaduan sosial dan patriotisme dengan tahun 2025 menjadi fasa percubaan semula program itu.

JLKN menyasarkan lebih 8,000 wiramuda akan menyertai PLKN 3.0 tahun hadapan dengan beberapa kem baharu bakal dibuka termasuk di Sabah dan Sarawak.

Siri pertama tahun 2026 akan bermula di Gemas diikuti sembilan kem lain antaranya di Perlis, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor bermula April.

Satu kem akan dibuka di Sabah iaitu di Kem Kukusan, Tawau serta satu lagi di Sarawak berkemungkinan di Kuching atau Kem Sematan.

Pengasingan jantina akan terus dikekalkan di semua kem sebagaimana pelaksanaan siri sebelum ini.

Maklum balas positif daripada pelatih dan keluarga yang terlibat siri terdahulu mendapati lebih 90 peratus menyatakan kepuasan terhadap modul, kemudahan dan pengalaman sepanjang latihan.

PLKN 3.0 Siri 3/2025 kali ini mencatatkan peningkatan penyertaan secara sukarela melebihi 50 peratus berbanding siri sebelumnya menunjukkan penerimaan positif dalam kalangan generasi muda. – Bernama