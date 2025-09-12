860 projek RM49.9 bilion dilaksanakan di seluruh negara, 227 ikut jadual

LABUAN: Sebanyak 860 projek pembangunan bernilai RM49.9 bilion sedang dilaksanakan di seluruh negara.

Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan mengumumkan bahawa 227 projek bernilai RM10.6 bilion sedang berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

Seramai 234 projek atau 27 peratus daripada keseluruhan projek bernilai RM14.4 bilion telah berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual.

“Walaupun ada kritikan projek tidak mungkin dapat disiapkan lebih awal daripada jadual, kami buktikan sebaliknya,” katanya selepas majlis penyerahan jambatan konkrit di Kampung Air Patau-Patau 1.

Beliau menyatakan harapan untuk meningkatkan jumlah projek yang siap lebih awal kepada sekurang-kurangnya 33 peratus.

Ahmad menjelaskan bahawa pemantauan rapi oleh Jabatan Kerja Raya memastikan projek dapat disiapkan dengan lebih cepat.

Beberapa faktor menyumbang kepada kejayaan ini termasuk kerjasama rapat antara agensi kerajaan dan tenaga kerja berkemahiran.

Kontraktor yang kukuh dari segi kewangan juga memainkan peranan penting dalam kejayaan projek.

Faktor lain yang turut membantu termasuk kerja berpasukan dan pelaksanaan kerja tanpa henti.

Insentif bagi penyiapan awal dan penggunaan teknologi moden juga menyumbang kepada kejayaan.

Hubungan baik dengan komuniti melalui inisiatif CSR turut memastikan kelancaran projek.

Penyiapan awal projek memberi manfaat kepada orang ramai dari segi penjimatan masa dan kos.

Kerajaan dan kontraktor juga mendapat faedah daripada penyiapan awal projek.

Projek pembangunan yang dilaksanakan JKR Labuan turut melepasi jangkaan dengan beberapa projek disiapkan lebih awal.

Jambatan konkrit bernilai RM11.1 juta sepanjang empat kilometer di Kampung Air Patau-Patau 1 telah diserahkan secara rasmi. – Bernama