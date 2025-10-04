92% kenderaan perdagangan belum sahkan penggunaan SLD

KUALA LUMPUR: Sebanyak 92 peratus kenderaan perdagangan masih belum membuat pengesahan pemasangan Peranti Had Kelajuan setakat ini.

Pengarah Kanan Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan Datuk Muhammad Kifli Ma Hassan berkata sejak penguatkuasaan penggunaan SLD pada 1 Oktober, sebanyak 8,130 kenderaan perdagangan telah disahkan menggunakan peranti tersebut.

Beliau menyatakan jumlah itu melibatkan 513 bas ekspres, 290 bas persiaran dan 7,227 kenderaan barangan.

Daripada keseluruhan 108,805 kenderaan yang perlu diperiksa dalam fasa pertama, terdapat 2,015 bas ekspres, 5,951 bas persiaran dan 92,709 kenderaan barangan belum membuat pengesahan SLD.

Dalam tempoh tiga hari pertama penguatkuasaan, sebanyak 2,180 kenderaan telah diperiksa oleh pihak berkuasa.

Daripada jumlah tersebut, 385 kenderaan termasuk 144 bas ekspres dan 221 kenderaan barangan telah dikenakan tindakan kerana gagal mengemukakan slip pengesahan kefungsian SLD.

Muhammad Kifli menjelaskan penguatkuasaan penggunaan SLD melibatkan kenderaan perdagangan yang dibina selepas 1 Januari 2015.

Peraturan ini merangkumi bas persiaran dan bas ekspres dengan Berat Dengan Muatan melebihi 5,000 kilogram manakala kenderaan barangan dengan BDM melebihi 3,500 kilogram.

JPJ mengingatkan bahawa semua pemasangan, konfigurasi dan pengaktifan SLD hendaklah disahkan oleh badan yang diiktiraf melalui pengeluaran Slip Pengesahan dan Laporan Kefungsian SLD.

Pihak yang dibenarkan mengeluarkan dokumen ini termasuk pengilang kenderaan, Technical Service yang diiktiraf JPJ, bengkel servis atau Badan Pensijilan Bertauliah oleh Jabatan Standard Malaysia.

Slip pengesahan tersebut wajib dikemukakan semasa pemeriksaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer atau urusan pembaharuan permit dengan agensi berkaitan.

Dokumen itu juga perlu disimpan di dalam kenderaan serta diperbaharui setiap dua tahun.

Tiada kompromi akan diberikan selepas tarikh penguatkuasaan sepenuhnya dilaksanakan.

Notis 114 akan dikeluarkan kepada mana-mana pemilik kenderaan yang gagal mematuhi ketetapan ini. – Bernama