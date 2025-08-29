95 dijangkiti Salmonella di AS, telur ditarik balik

LOS ANGELES: Hampir 100 orang jatuh sakit akibat wabak Salmonella di beberapa negeri di Amerika Syarikat (AS) yang dikaitkan dengan telur ditarik balik, menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Khamis.

Menurut CDC, sebanyak 95 kes di 14 negeri disahkan sebagai strain Salmonella yang sama, dengan 18 pesakit dimasukkan ke hospital tetapi tiada kematian dilaporkan. California mencatatkan bilangan tertinggi, dengan 73 jangkitan.

Sebagai tindak balas, Country Eggs, LLC, sebuah ladang telur berskala kecil yang berpusat di Lucerne Valley, California, mengumumkan penarikan balik telur jenama “Large Brown Cage Free Sunshine Yolks” pada Rabu berikutan kemungkinan pencemaran Salmonella, menurut Pentadbiran Makanan dan Ubat-Ubatan AS (FDA).

Telur yang ditarik balik itu diedarkan di California dan Nevada ke kedai-kedai runcit serta pengedar perkhidmatan makanan.

CDC menggesa orang ramai supaya tidak memakan telur yang ditarik balik, membersihkan sebarang permukaan atau peralatan yang mungkin bersentuhan dengannya menggunakan air panas dan sabun atau mesin pencuci pinggan, serta mendapatkan rawatan perubatan jika mengalami gejala yang teruk - BERNAMA-XINHUA