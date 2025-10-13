Aaron-Wooi Yik tewas di final Terbuka Artik, Pearly-Thinaah juara

KUALA LUMPUR: Harapan Malaysia untuk meraih gelaran berganda di Terbuka Artik tidak kesampaian apabila beregu lelaki utama negara, Aaron Chia-Soh Wooi Yik, tewas kepada pasangan England, Ben Lane-Sean Vendy, dalam perlawanan akhir di Vantaa, Finland.

Aaron-Wooi Yik memulakan permainan dengan agak sukar dan melakukan beberapa kesilapan dalam set pertama yang menyebabkan mereka tewas 18-21.

Pasangan ranking kedua dunia itu mendahului 15-11 dalam set kedua namun hampir membiarkan peluang terlepas apabila pasangan England mengejar hingga 21-21.

Pasangan negara tetap tenang di bawah tekanan untuk memenangi set kedua 27-25 dan memaksa perlawanan ke set penentuan.

Pada saat mendahului 11-10 dalam set penentuan, dua kali pemenang pingat gangsa Olimpik ini tergelincir pada detik penting.

Pasangan England berjaya memintas keadaan kepada 16-15 sebelum menamatkan perlawanan dengan kemenangan 21-17 selepas 76 minit.

Kemenangan tersebut merupakan kejayaan keempat Lane-Vendy daripada 10 pertemuan menentang bekas juara dunia 2022 itu.

Sebagai juara, Lane-Vendy membawa pulang USD37,525 bersamaan kira-kira 159,000 ringgit.

Aaron-Wooi Yik menerima USD18,050 bersamaan sekitar 76,000 ringgit sebagai naib juara.

Beregu wanita negara Pearly Tan-M.Thinaah berjaya muncul juara selepas mengatasi gandingan Jepun, Rin Iwanaga-Kie Nakashini.

Mereka menewaskan pasangan Jepun dengan kemenangan mudah 21-7, 21-9 dalam aksi final. – Bernama