Mara salur hampir RM25 juta perkasa usahawan bumiputera Melaka

MELAKA: Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah menyalurkan hampir RM25 juta bagi pembangunan usahawan bumiputera di Melaka sepanjang tahun ini.

Peruntukan ini meliputi latihan keusahawanan, sesi bimbingan, khidmat nasihat, akses pasaran serta pembangunan infrastruktur industri.

Pengerusi MARA Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki menyatakan peruntukan itu memberikan manfaat secara langsung kepada hampir 1,000 usahawan wanita.

“Wanita bukan sahaja tonggak keluarga, malah turut menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara dengan lebih 5,000 usahawan wanita bumiputera aktif di Melaka,” katanya dalam satu kenyataan.

Beliau menekankan komitmen MARA dalam memperkasakan usahawan wanita melalui latihan, bimbingan, pembiayaan serta jaringan pasaran dalam dan luar negara.

“Kini lebih 20 peratus perniagaan di Malaysia dimiliki wanita, majoritinya usahawan bumiputera,” tambahnya.

Kenyataan itu dikeluarkan bersempena dengan Majlis Penutupan Program Pemerkasaan Wanita MARA Kota Melaka dan Seminar Kenegaraan Malaysia MADANI.

Program tersebut diadakan di Dewan Besar, Kolej Profesional MARA Bandar Melaka dengan menghimpunkan 300 usahawan wanita daripada pelbagai sektor.

Program berkenaan turut menampilkan slot perkongsian kejayaan usahawan wanita MARA dan bengkel literasi digital oleh OMG Academy.

Ia juga termasuk perkongsian inspirasi oleh usahawan berjaya serta ceramah motivasi kenegaraan oleh Akademi Kenegaraan Malaysia.

Asyraf Wajdi berkata MARA Melaka turut mengurus 39 projek premis perniagaan dengan 461 lot ruang sewa.

Kemudahan ini memberikan manfaat kepada 129 usahawan wanita untuk menjalankan perniagaan.

Beliau berkata kemudahan ini diyakini memberikan impak signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

“Saya berharap pelaksanaan program seperti ini akan menjadi pemangkin kepada usahawan wanita untuk terus berkembang sehingga mampu menembusi pasaran global,” ujarnya.

Inisiatif ini selaras dengan agenda Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 yang menekankan kesejahteraan rakyat secara inklusif dan seimbang. – Bernama