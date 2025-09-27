ADSOM 2025 tamat dengan tiga hasil utama, perkukuh pemusatan ASEAN

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Pertahanan ASEAN (ADSOM) 2025 telah berjaya ditutup dengan pencapaian tiga hasil utama yang memperkukuh prinsip pemusatan ASEAN.

Tema “Kesepaduan ASEAN Demi Keselamatan dan Kemakmuran” menegaskan tekad kolektif negara anggota untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran serantau.

Mesyuarat tersebut turut meluluskan sepuluh inisiatif penting bagi meningkatkan kerjasama pertahanan dan daya tahan kolektif dalam kalangan negara ASEAN.

Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Lokman Hakim Ali mempengerusikan kedua-dua ADSOM 2025 dan ADSOM-Plus yang diadakan di Desaru, Johor.

Kesemua hasil mesyuarat ini akan dibawa ke peringkat menteri pada Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan ADMM-Plus.

Agenda komprehensif mesyuarat merangkumi inisiatif baharu yang akan dibentangkan untuk kelulusan menteri-menteri pertahanan pada ADMM ke-19 Oktober ini.

Inisiatif tersebut meliputi tiga bidang utama iaitu peningkatan kerjasama, pengukuhan kesiapsiagaan operasi, dan penanganan cabaran keselamatan kompleks.

Pegawai kanan pertahanan dari semua negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN hadir, dengan Timor-Leste menyertai sebagai pemerhati.

ADSOM-Plus 2025 pula menghimpunkan pegawai dari negara anggota serta lapan negara rakan dialog termasuk China, Amerika Syarikat, dan Rusia.

Mesyuarat menilai kemajuan tujuh Kumpulan Kerja Pakar dalam bidang seperti keselamatan maritim dan bantuan bencana.

Persidangan ini merupakan persediaan penting untuk ADMM-Plus yang dijadualkan pada 1 November depan.

Perjalanan selama 15 tahun ADMM-Plus menekankan prinsip Pemusatan ASEAN sebagai teras kerjasama pertahanan serantau.

Malaysia mengulangi komitmen untuk bekerjasama rapat dengan semua negara anggota dan rakan dialog.

Dialog strategik dilihat sebagai pelengkap penting kepada kerjasama praktikal di bawah kerangka ADMM-Plus.

Semangat kesatuan, keterangkuman, dan kemampanan terus menjadi panduan untuk keamanan serantau. – Bernama