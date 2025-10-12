Ahmad Zahid seru belia jadi suara keadilan dan cahaya keamanan

KUALA LUMPUR: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyeru generasi muda sebagai pemimpin masa depan untuk bangkit dengan keberanian dan keyakinan bagi menjadi suara keadilan dan cahaya keamanan.

Beliau menggesa pemimpin muda mendengar, bekerjasama dan bersatu untuk membawa suara mereka yang ditindas termasuk saudara di Palestin.

Ahmad Zahid menyatakan harapan untuk menyaksikan dunia di mana Palestin bebas dengan Malaysia menyokong rakyat Palestin dan Global Sumud Flotilla.

Beliau menegaskan pemimpin sejati perlu memupuk keikhlasan hati dan berkhidmat kerana kesetiaan bukan untuk kemasyhuran.

Kepimpinan ialah amanah suci yang memerlukan pendengar prihatin dan mereka yang membangkitkan keyakinan.

Kepimpinan hebat tumbuh daripada dua akar mendalam iaitu cinta kepada kemanusiaan dan pengabdian kepada keadilan.

iFUTURE 2025 mewakili gerakan yang mentakrifkan semula makna kuasa daripada penguasaan kepada perkhidmatan.

Sidang kemuncak ini menghimpunkan mereka yang masih percaya kepimpinan adalah amanah bukan keistimewaan dalam dunia yang semakin berpecah.

Ahmad Zahid menyeru belia agar tidak menjadi mangsa teknologi sebaliknya membimbingnya dengan nilai.

Beliau mengingatkan agar menggunakan media sosial untuk bersatu, menyebarkan harapan dan memberitahu kebenaran.

Kepimpinan tidak diukur dengan bilangan pengikut tetapi dengan kebenaran yang ditegakkan dalam dunia diliputi persepsi.

Kemanusiaan mesti mengatasi algoritma, integriti berbanding populariti dan pengetahuan berbanding bunyi bising menurut Ahmad Zahid. – Bernama